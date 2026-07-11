В Берлине задержан мужчина с ножом, всю ночь удерживавший в заложниках кассиршу

Злоумышленник из берлинского супермаркета обезврежен, заложница освобождена В Берлине задержан мужчина с ножом, всю ночь удерживавший в заложниках кассиршу

Москва11 июл Вести.В Берлине полиция Германии освободила заложницу, которую в супермаркете сети REWE всю ночь удерживал неизвестный мужчина. Как сообщило 11 июля агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов, захватчик обезврежен.

Преступник обезврежен, заложница освобождена заявил он

До этого сообщалось, что неизвестный в течение 11 часов держал в заложниках кассиршу одного из супермаркетов REWE. Инцидент произошел в берлинском районе Мариенфельде. Мужчина был последним посетителем магазина - он вошел в пятницу примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск), внезапно достал большой нож и начал угрожать сотруднице кассы.

К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и бойцы спецназа, дежурившие у супермаркета всю ночь. Ранее издание Bild отмечало, что правоохранители поддерживали контакт со злоумышленником. Мотивы его действий, а также возможные связи с заложницей остаются невыясненными.