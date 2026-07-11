Неизвестный 11 часов удерживает в заложниках кассиршу в Берлине Bild: в Берлине неизвестный 11 часов удерживает в заложниках кассиршу

Москва11 июл Вести.Неизвестный на протяжении 11 часов удерживает в заложниках кассиршу одного из супермаркетов сети REWE в Берлине. Об этом пишет издание Bild.

Уточняется, что инцидент произошел в южном районе столицы Мариенфельд. Неизвестный мужчина зашел в магазин в районе 22:00 по местному времени (23:00 по мск), вытащил большой нож и стал угрожать кассирше. Она до сих пор находится у него в заложниках.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и спецназ. Они дежурили у магазина всю ночь. По данным правоохранителей, подозреваемый по-прежнему находится в супермаркете. Его мотивы и какие-либо связи с заложницей неизвестны. Полицейские находятся в контакте со злоумышленником, подчеркивает газета.

3 июня сообщалось, что в Калифорнии неизвестный мужчина забаррикадировался в здании банка, удерживая несколько человек в заложниках.