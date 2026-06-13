В Берлине воры украли €100 тыс. из квартиры, выдав себя за полицейских Bild: грабители под видом полицейских проникли в квартиру и украли €100 тыс.

Москва13 июн Вести.В столице Германии произошло дерзкое вооруженное ограбление: злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников полиции, проникли в квартиру на 17-м этаже в районе Марцан и напали на супружескую пару. Добычей преступников стали около 100 тысяч евро наличными, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, грабители позвонили в дверь, представившись стражами порядка. Как только хозяева открыли, злоумышленники ворвались внутрь и применили слезоточивый газ. В ходе нападения женщина получила удар прикладом по голове, а ее муж был ранен колющим предметом. Оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Отмечается, что одному из налетчиков не удалось сразу уйти — его задержали сыновья потерпевших до прибытия полиции. Однако соучастникам задержанного удалось скрыться с деньгами. Представитель прокуратуры подтвердил начало расследования.