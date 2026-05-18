Мужчина больше года жил в отеле в Берлине и сбежал, не заплатив €100 тысяч

Москва18 мая Вести.Мужчина прожил в берлинском отеле больше года, а затем сбежал, оставив долг за услуги свыше 100 тысяч евро (порядка 8,5 миллиона рублей). Об этом пишет Tagesspiegel.

Уточняется, что немец заселился в отель в районе Трептов‑Кепеник вместе с двумя детьми и женщиной в апреле 2023 года. Сотрудникам гостиницы он сообщил, что болен раком, а также недавно пережил пожар. Все эти слова оказались ложью.

В августе 2024 он покинул отель. По счету немец не расплатился, утверждая, что все долги погасит некий автомобильный клуб. Согласно данным прокуратуры, мужчину арестовали весной 2024 года, а затем освободили. Сейчас идет рассмотрение его дела.

