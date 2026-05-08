Полиция на юго-западе ФРГ проводит операцию из-за захвата заложников в банке Bild: полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке Зинцига

Москва8 мая Вести.Полиция проводит операцию после захвата заложников в отделении банка Volksbank в Зинциге, расположенном на юго-западе ФРГ, пишет Bild, ссылаясь на полицию.

По данным издания, утром из подъехавшего к отделению инкассаторского автомобиля вышел сотрудник, которого перехватил неизвестный мужчина и силой и угрозами заставил зайти внутрь. Предполагается, что сейчас в банке находятся несколько преступников и несколько заложников, один из которых - это водитель инкассаторской машины, рассказала изданию представитель правоохранителей.

Как отмечал Bild, на месте происшествия находятся крупные силы полиции и подразделения спецназа, центр Зинцига оцеплен. Полиция просит местных жителей не распространять через социальные сети недостоверную информацию.