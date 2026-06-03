ABC: неизвестный взял в заложении несколько человек в банке в США

В США мужчина забаррикадировался в банке и взял в заложники несколько человек ABC: неизвестный взял в заложении несколько человек в банке в США

Москва3 июн Вести.В городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) неизвестный мужчина забаррикадировался в здании банка, удерживая несколько человек в заложниках. У злоумышленника может находиться при себе взрывное устройство, сообщает телеканал ABC News.

Как уточняется, сержант полиции Бейкерсфилда Эрик Селедон сообщил журналистам, что неизвестный мужчина вошел в банк и забаррикадировался внутри. Общее число человек, удерживаемых в банке, на данный момент неизвестно.

Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании банка Chase в центре Бейкерсфилда. Один заложник уже освобожден, с подозреваемым продолжаются переговоры сообщает телеканал

При этом отмечается, что наличие у подозреваемого бомбы не подтверждено. На месте работают сотрудники ФБР.

Подобная ситуация произошла в апреле в Италии. Тогда вооруженные грабители забаррикадировались в отделении одного из банков в Неаполе и взяли в заложники находящихся в здании людей.