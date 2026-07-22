В ФРГ проходят обыски в Deutsche Bank по налоговому делу Deutsche Bank проверяют по делу о налоговых нарушениях

Москва22 июл Вести.Немецкие правоохранительные органы проводят обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках дела о возможных налоговых махинациях. Об этом сообщают газета Welt и агентство Reuters.

В данном деле Deutsche Bank выступает в качестве третьей стороны, и мы оказываем полное содействие приводит Reuters заявление Deutsche Bank

Уточняется, что с утра следователи прокуратуры и сотрудники налоговой полиции работают в головном офисе Deutsche Bank. Следственные действия связаны с расследованием подозрений в уклонении от уплаты налогов с использованием финансовых схем Cum-Cum.

В Deutsche Bank подтвердили, что обыски проводят сотрудники прокуратуры Дюссельдорфа.

Как пишет Welt, схемы Cum-Cum предполагают краткосрочное перемещение акций компаний между внутренними и зарубежными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Такая практика позволяет владельцам ценных бумаг уменьшать налоговую нагрузку на прирост капитала.

По данным издания, в отличие от полностью криминальных схем Cum-Ex, операции Cum-Cum в течение длительного времени оставались в серой зоне. Однако сейчас немецкие суды и следственные органы относятся к таким транзакциям все более скептически.

В октябре 2022 года банк уже подозревали в уклонении от уплаты налогов. Тогда обыски также проводились в штаб-квартире финансовой организации – в них приняли участие 114 сотрудников полиции, прокуратуры и налоговой. По данным правоохранительных органов, банк мог иметь отношение к мошеннической схеме под названием Cum-Ex, которая позволяла незаконно получать деньги при возврате налогов.