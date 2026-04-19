Москва19 апр Вести.Спецподразделение полиции штурмом взяло сикхский храм в немецком городе Мерс ради задержания вооруженного преступника, однако внутри его не обнаружили. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, для операции привлекли спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией храма дежурил полицейский вертолет, но впоследствии тревогу отменили, поскольку вооруженного человека найти не удалось.

Перед штурмом на территории сикхской общины произошел вооруженный конфликт с участием около 40 человек. В результате инцидента пострадали 11 человек, у большинства из них диагностировали травмы головы.

Издание отмечает, что как минимум одного подозреваемого полиция уже задержала: его заковали в наручники и доставили в отдел в патрульной машине. Отдел по расследованию преступлений сейчас устанавливает точное число и личности нападавших. Детективы продолжают собирать улики на территории молельного дома.

По информации BILD, огнестрельное оружие пока не обнаружено. Найденные гильзы позволяют предположить, что стреляли из пистолета, заряженного холостыми патронами.

Предварительной причиной столкновения называют спор вокруг денежных средств, принадлежащих храму.