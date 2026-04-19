Не менее 11 человек пострадали при драке в сикхском храме в Германии

"Это спланировано": раскрыты детали драки во время молитвы в храме в Германии

Москва19 апр Вести.Не менее 11 человек пострадали при драке, которая возникла во время молитвы в сикхском храме в городе Мерс на западе Германии. Такую информацию распространила газета Bild.

Ранее СМИ сообщили, что в храме произошла драка, на месте видны множество машин скорой помощи. По данным ряда изданий, силовики готовились к штурму, так как в храме мог укрыться вооруженный злоумышленник.

Bild со ссылкой на очевидцев уточняет, что в драке приняли участие, предположительно, более 40 человек. По словам свидетелей, в ходе конфликта использовалось холодное и огнестрельное оружие. По информации журналистов, в основном у пострадавших травмы головы.

На месте работал спецназ из Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. После штурма здания вооруженного человека в храме не нашли.

Был задержан как минимум один подозреваемый, пишет издание. Судя найденным на месте гильзам, при драке мог быть применен сигнальный или газовый пистолет.

Причина драки и ее зачинщики пока не установлены. Предполагается, что конфликт мог вспыхнуть внутри общины из-за назначения нового правления. По информации издания, с конфликтом также может быть связан вопрос средств для храма, на которые претендуют разные группы.