В Челябинске сотрудники магазина не заметили пенсионерку и закрыли ее на ночь Пенсионерку заперли на ночь в продуктовом магазине Челябинска

Москва7 июл Вести.В Челябинске 73-летняя пенсионерка оказалась запертой в популярном сетевом магазине. Администратор, уходя домой, не заметила пенсионерку и закрыл магазин. Об этом рассказала дочь женщины Евгения, передает 74.RU.

По словам Евгении, ее мама, у которой много проблем со здоровьем в силу возраста, позвонила ей поздно вечером 4 июля и сообщила, что не может выбраться из магазина.

Дочь пенсионерки сразу позвонила отцу, в полицию и отправилась к магазину.

Там стояла машина охранной фирмы, два сотрудника и мой отец. Они сказали, что звонили директору, но никто не торопился приехать. Мама уже час не могла выйти из магазина и еле держалась на ногах приводятся слова женщины

Спустя время приехала продавец с ключами и сообщила, что магазин закрыла администратор, которая уехала за город.

Представитель сети магазинов подтвердил случившееся и заявил, что пенсионерке были принесены извинения. Также он уточнил, что к администратору будут применены меры.