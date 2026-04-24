В Челябинске сотрудники полиции поблагодарили служащую банка, которая уберегла пожилую женщину от мошенничества. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области в MAX.
Пенсионерка пыталась снять со счета 700 тысяч рублей, действуя под влиянием злоумышленников. Сотрудница финансово-кредитной организации, проявив бдительность и неравнодушие, сберегла накопления 81-летней челябинки.
Женщина предотвратила попытку мошеннических действий, своевременно распознав подозрительную операцию при обслуживании клиентаговорится в сообщении
В отделе полиции "Ленинский" профессионализм банковского работника отметили благодарностью и вручили цветы.