DPA: в ФРГ зафиксировали второе ЧП на подстанции за сутки

В ФРГ заявили о втором за сутки инциденте на подстанции DPA: в ФРГ зафиксировали второе ЧП на подстанции за сутки

Москва2 сен Вести.Полиция Германии сообщила о сбое на электроподстанции под Кельном, рассматривается версия об умышленном повреждении объекта. Об этом пишет агентство DPA.

По его данным, первые результаты расследования позволяют правоохранителям предполагать, что причиной произошедшего был не технический дефект, а преднамеренные действия, которые могут квалифицироваться как преступление.

Инцидент произошел во вторник, 1 сентября, около 20.00 по местному времени в городе Бергхайм в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Из-за короткого замыкания из строя вышли несколько электропроводов. При этом на электроснабжении населения ситуация не отразилась. Полиция продолжает выяснять обстоятельства и точную причину произошедшего.

Компания Amprion, которая является оператором подстанции, уточнила, что инцидент произошел в районе объекта и затронул работу подводящих кабелей. Как пишет Bild, очевидцы рассказывали о ярких вспышках и звуках, похожих на взрывы.

Это уже второй подобный случай за сутки. Во вторник власти федеральной земли Бранденбург сообщили о расследовании возможной диверсии на подстанции "Прайлак" в районе Шпрее-Найсе. Там были обнаружены самодельные взрывные устройства. Следствие не исключает, что злоумышленники могли пытаться устроить масштабное отключение электроэнергии на энергоблоке E.

Ранее 2 сентября сообщалось, что на главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии произошел взрыв ручной гранаты, в результате которого пострадали двое человек.