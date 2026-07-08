Часть Миасса осталась без воды и света из-за удара молнии

Удар молнии вывел из строя подстанцию в Миассе Часть Миасса осталась без воды и света из-за удара молнии

Москва8 июл Вести.Непогода стала причиной частичного отключения электроэнергии и водоснабжения в Миассе Челябинской области.

По информации "Уральского меридиана", вечером во вторник, 7 июля, удар молнии спровоцировал аварию на электроподстанции.

Как сообщили в пресс-службе МКУ "Управление ГОЧС" Миасского городского округа, подстанция, расположенная на улице 60 лет Октября, вышла из строя из-за разбушевавшейся стихии говорится в публикации

Утверждается, что сначала без электроснабжения осталось несколько микрорайонов, а затем из-за остановившихся без электричества насосов возникли перебои с водоснабжением.

На данный момент последствия аварии полностью устранены, после чего специалисты приступили к работе по подключению абонентов к электросети и наполнению системы водоснабжения.