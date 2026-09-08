Бухарест возложил на Россию ответственность за диверсию на территории Румынии Спецслужбы Румынии обвинили РФ в организации диверсии на территории страны

Москва8 сен Вести.Служба разведки Румынии заявила о предотвращении диверсии на территории республики. Бухарест возложил ответственность за нее на проживающего в стране россиянина.

Как утверждает пресс-служба ведомства, гражданин РФ собирал данные о военных базах НАТО. Уточняется, что мужчина с февраля находился под наблюдением разведки. В течение этого времени он якобы получал инструкции через посредника и снимал военные объекты, среди которых украинские транспортные самолеты "Антонов".

Утверждается, что гражданин также собирал фото- и видеоматериалы о центрах связи и базах, которые используются союзниками Румынии по НАТО. Между тем Бухарест не подкрепил обвинения никакими доказательствами вины россиянина.

Ранее и. о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что не видит у России намерений атаковать НАТО.