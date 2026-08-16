Reuters: в НАТО считают, что упавший в Румынии беспилотник был якобы российским

В НАТО заявили о российском происхождении упавшего в Румынии БПЛА Reuters: в НАТО считают, что упавший в Румынии беспилотник был якобы российским

Москва16 авг Вести.Пресс-секретарь Штаба верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл заявил, что сбитый в Румынии беспилотник, предположительно, принадлежал России. Его слова приводит Reuters.

Он отметил, что обстоятельства инцидента еще расследуются.

Дополнительные подробности об инциденте, произошедшем в воскресенье, еще расследуются, но, судя по всему, дрон является российским сказал О'Доннелл

По его словам, НАТО находится в состоянии повышенной готовности и готово противостоять возможным угрозам.

Инцидент произошел в ночь на 16 августа. Истребитель F-18 испанских ВВС, размещенный в Румынии, сбил неопознанный беспилотник в воздушном пространстве страны.

Обломки беспилотника упали в безлюдной местности между населенными пунктами Бэлени и Кудалби в уезде Галац. Обстоятельства произошедшего продолжают расследоваться.