Москва16 авгВести.Пресс-секретарь Штаба верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл заявил, что сбитый в Румынии беспилотник, предположительно, принадлежал России. Его слова приводит Reuters.
Он отметил, что обстоятельства инцидента еще расследуются.
Дополнительные подробности об инциденте, произошедшем в воскресенье, еще расследуются, но, судя по всему, дрон является российскимсказал О'Доннелл
По его словам, НАТО находится в состоянии повышенной готовности и готово противостоять возможным угрозам.
Инцидент произошел в ночь на 16 августа. Истребитель F-18 испанских ВВС, размещенный в Румынии, сбил неопознанный беспилотник в воздушном пространстве страны.
Обломки беспилотника упали в безлюдной местности между населенными пунктами Бэлени и Кудалби в уезде Галац. Обстоятельства произошедшего продолжают расследоваться.