Песков: Москва не получала от Румынии реакции на слова Путина об упавшем дроне

Кремль не получал реакции от Румынии на слова Путина об упавшем беспилотнике Песков: Москва не получала от Румынии реакции на слова Путина об упавшем дроне

Москва1 июн Вести.Реакции со стороны Бухареста на слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки дрона, упавшего в Румынии, не поступало. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия при необходимости проведет экспертизу обломков беспилотника.

Нет. [Реакции] не получали сказал Песков

Утром 29 мая в городе Галац в Румынии, недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом. В результате случившегося пострадали два человека.

Позже МИД страны вызвал посла РФ в Бухаресте, так как румынские власти возложили ответственность за случившееся на Москву.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет БПЛА и ракеты по Европе и странам НАТО.