В Румынии заявили об отсутствии признаков атаки РФ на НАТО Министр обороны Румынии не видит намерений РФ атаковать НАТО

Москва31 авг Вести.Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что не видит намерений у России атаковать какую-либо страну — члена НАТО. Об этом он сообщил в эфире телеканала Digi24.

Я не думаю, что у России есть намерения атаковать какую-либо страну — члена НАТО; консультации ведутся постоянно. Не стоит полагать, что страны НАТО разобщены: они обмениваются разведданными и сопоставляют результаты различных анализов.

По словам Мируцэ, постоянный обмен разведданными и аналитической информацией свидетельствует, что "нет никаких признаков подобных намерений" со стороны РФ. Он особо подчеркнул, что не стоит считать страны НАТО разобщенными, поскольку они действуют согласованно.