Москва31 авгВести.Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что не видит намерений у России атаковать какую-либо страну — члена НАТО. Об этом он сообщил в эфире телеканала Digi24.
Я не думаю, что у России есть намерения атаковать какую-либо страну — члена НАТО; консультации ведутся постоянно. Не стоит полагать, что страны НАТО разобщены: они обмениваются разведданными и сопоставляют результаты различных анализов.
По словам Мируцэ, постоянный обмен разведданными и аналитической информацией свидетельствует, что "нет никаких признаков подобных намерений" со стороны РФ. Он особо подчеркнул, что не стоит считать страны НАТО разобщенными, поскольку они действуют согласованно.