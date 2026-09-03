Spiegel: в ФРГ отмечены 165 предполагаемых случаев саботажа в 2026 году

СМИ: 165 предполагаемых случаев диверсий произошли в Германии с начала года Spiegel: в ФРГ отмечены 165 предполагаемых случаев саботажа в 2026 году

Москва3 сен Вести.С начала 2026 года в Германии зарегистрировали 165 предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры, сообщает журнал Der Spiegel.

Большинство случаев отмечено в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.

Федеральные и земельные органы безопасности уже зарегистрировали 165 случаев предполагаемого саботажа в этом году отмечает журнал

Актами саботажа в Германии считают умышленное вмешательство в "экономические, научные, военные, охранные или политические процессы".

В 2025 году в стране насчитали 320 подобных подозрительных случаев.

Агентство DPA передало, что полиция Германии сообщила о сбое на электроподстанции в Бергхайме (федеральная земле Северный Рейн - Вестфалия), из-за которого несколько электропроводов вышли из строя. Позднее немецкие правоохранители обнаружили в Бергхайме шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции.