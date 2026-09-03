Москва3 сенВести.С начала 2026 года в Германии зарегистрировали 165 предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры, сообщает журнал Der Spiegel.
Большинство случаев отмечено в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.
Федеральные и земельные органы безопасности уже зарегистрировали 165 случаев предполагаемого саботажа в этом годуотмечает журнал
Актами саботажа в Германии считают умышленное вмешательство в "экономические, научные, военные, охранные или политические процессы".
В 2025 году в стране насчитали 320 подобных подозрительных случаев.
Агентство DPA передало, что полиция Германии сообщила о сбое на электроподстанции в Бергхайме (федеральная земле Северный Рейн - Вестфалия), из-за которого несколько электропроводов вышли из строя. Позднее немецкие правоохранители обнаружили в Бергхайме шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции.