В Германии у электроподстанции нашли подозрительный предмет

Прохожий обнаружил подозрительный предмет у подстанции в немецком Дормагене В Германии у электроподстанции нашли подозрительный предмет

Москва4 сен Вести.Прохожий обнаружил подозрительный предмет, который может быть пусковым устройством, у электроподстанции в немецком городе Дормаген. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Представитель местных правоохранительных органов отметила, что предмет еще изучают. По ее словам, эксперты проверят, мог ли он навредить подстанции.

Прохожий обнаружил подозрительный предмет у подстанции в Дормагене передает агентство

При этом о перебоях в работе подстанции не сообщалось.

Ранее в немецкой земле Бранденбург была зафиксирована попытка диверсии на объекте энергетической инфраструктуры. Позднее полиция Германии заявила о сбое на электроподстанции под Кельном.

Журнал Der Spiegel написал, что с начала текущего года в Германии зарегистрировали 165 предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры.