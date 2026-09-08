Москва8 сенВести.В Германии полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении диверсий на электроподстанциях и линиях электропередачи, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
В ходе транспортной проверки в районе города Эшвайлер на западе страны правоохранителями был задержан некий 48-летний Даниэль Ф. Полиция 4 сентября провела обыск в квартире подозреваемого в Гевельсберге и обнаружила там взрывчатые вещества.
В течение последних дней в ФРГ произошло несколько диверсий на электроподстанциях в разных частях страны. Во всех случаях применялись пиротехнические ракеты, а также пусковые устройства к ним. Целью диверсий было спровоцировать короткое замыкание, которое впоследствии нарушит электроснабжение.
Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который поджег станцию сотовой связи по заданию украинской военной разведки.