Новый пусковые устройства обнаружили вблизи ЛЭП в ФРГ В Германии нашли пусковые устройства вблизи ЛЭП

Москва8 сен Вести.На западе Германии рядом с ЛЭП обнаружили пусковые устройства, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что правоохранительные органы также получили информацию о подозрительном лице неподалеку от электростанции Вайсвайлер, находящейся в районе города Ахен.

В Северном Рейне - Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий говорится в сообщении

Ранее полиция ФРГ обнаружила в городе Бергхайм (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции. Позднее у электроподстанции в немецком городе Дормаген прохожий заметил подозрительный предмет.

Журнал Der Spiegel написал, что с начала текущего года в Германии зарегистрировали 165 предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры.