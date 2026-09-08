Москва8 сенВести.На западе Германии рядом с ЛЭП обнаружили пусковые устройства, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что правоохранительные органы также получили информацию о подозрительном лице неподалеку от электростанции Вайсвайлер, находящейся в районе города Ахен.
В Северном Рейне - Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линийговорится в сообщении
Ранее полиция ФРГ обнаружила в городе Бергхайм (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции. Позднее у электроподстанции в немецком городе Дормаген прохожий заметил подозрительный предмет.
Журнал Der Spiegel написал, что с начала текущего года в Германии зарегистрировали 165 предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры.