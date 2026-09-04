Полиция ФРГ получила письмо с признанием в диверсиях по энергоинфраструктуре

Полиция Германии получила анонимку с признанием в диверсиях Полиция ФРГ получила письмо с признанием в диверсиях по энергоинфраструктуре

Москва4 сен Вести.Полиция в Германии получила письменное признание в саботаже против энергетической инфраструктуры Северного Рейна, сообщили в Bild.

Анонимный автор объяснил свой поступок весьма специфично: заявил, что действует именно так из-за того, что использование ископаемого топлива причиняет "невообразимые страдания".

Журналисты Bild утверждают, что в письме упоминаются инциденты в Бергхайме и на подстанции ТЭС "Йеншвальде" в Бранденбурге.

Двумя днями ранее сообщалось, что возле поврежденной подстанции в Бергхайме были обнаружены шесть пусковых установок, а 4 сентября предмет, похожий на взрывное устройство, увидели и у электроподстанции в Дормагене.

Причастен ли автор анонимки к произошедшему, правоохранителям только предстоит узнать.

Ранее глава криминальной полиции Кельна Михаэль Эссер отметил: есть основания полагать, что взрывные устройства были сконструированы для заброса провода на линии электропередачи с помощью пиротехники.