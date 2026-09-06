Москва6 сен Вести.В немецкой земле Саксония правоохранительные органы предотвратили масштабную диверсию на объектах энергетической инфраструктуры. Как сообщает Der Spiegel, полиция обнаружила и обезвредила 12 самодельных взрывных устройств, заложенных под высоковольтные линии электропередач в районах Липпен и Шляйфе.

По данным полиции и генеральной прокуратуры Дрездена, взрывные устройства были изготовлены кустарным способом и должны были вызвать короткое замыкание на высоковольтных линиях. В результате были бы повреждены магистральные электросети, что могло привести к серьезным перебоям в подаче электроэнергии. К счастью, специалисты земельного криминального ведомства успели обезвредить взрывчатку, и "к фактическому ущербу или нарушениям электроснабжения не привело", заявили в правоохранительных органах.

Масштабный полицейский рейд в регионе начался в пятницу после получения оперативной информации и сообщения от бдительного гражданина. В настоящее время правоохранители проверяют возможную связь саксонского инцидента с аналогичными атаками на энергообъекты, которые ранее произошли в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Как заявили в полиции, "саксонские следственные и правоохранительные органы находятся в тесном контакте с пострадавшими землями". Дело возбуждено по факту приготовления взрыва, покушения на нарушение работы общественных предприятий и антиконституционной диверсии.