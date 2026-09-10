DPA: в блокноте подозреваемого в диверсиях в ФРГ нашли более 160 целей

У подозреваемого в диверсиях в ФРГ был список из более 160 целей DPA: в блокноте подозреваемого в диверсиях в ФРГ нашли более 160 целей

Москва10 сен Вести.Полиция Германии обнаружила у подозреваемого блокнот с перечнем более 160 потенциальных целей для диверсий на объектах электроэнергетики. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройля.

48-летний житель Гевельсберга был задержан в среду. При обыске его автофургона правоохранители нашли блокнот с записями.

Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки заявил министр на заседании комитета по внутренним делам земельного парламента

По словам Ройля, в расследовании участвуют более 1,7 тыс. полицейских. Подозреваемого заметил патруль около населенного пункта Вайсвайлер - рядом с тропой, где он разбил палатку. При задержании мужчина не оказал сопротивления. Мотивы злоумышленника, который ранее критиковал климатическую и энергетическую политику ФРГ в письме журналистам, также прокомментировал министр.

Идея заключалась в следующем: он, очевидно, нацеливался на стабильность работы электросетей и хотел таким образом вызвать блэкаут пояснил Ройль

В начале сентября в Германии произошла серия диверсий на электроподстанциях. Для атак использовались пиротехнические ракеты и пусковые устройства, чтобы вызвать короткое замыкание. Полиция заявляла, что угрозы надежности энергообеспечения не возникло.