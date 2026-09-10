Москва10 сенВести.Полиция Германии обнаружила у подозреваемого блокнот с перечнем более 160 потенциальных целей для диверсий на объектах электроэнергетики. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройля.
48-летний житель Гевельсберга был задержан в среду. При обыске его автофургона правоохранители нашли блокнот с записями.
Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атакизаявил министр на заседании комитета по внутренним делам земельного парламента
По словам Ройля, в расследовании участвуют более 1,7 тыс. полицейских. Подозреваемого заметил патруль около населенного пункта Вайсвайлер - рядом с тропой, где он разбил палатку. При задержании мужчина не оказал сопротивления. Мотивы злоумышленника, который ранее критиковал климатическую и энергетическую политику ФРГ в письме журналистам, также прокомментировал министр.
Идея заключалась в следующем: он, очевидно, нацеливался на стабильность работы электросетей и хотел таким образом вызвать блэкаутпояснил Ройль
В начале сентября в Германии произошла серия диверсий на электроподстанциях. Для атак использовались пиротехнические ракеты и пусковые устройства, чтобы вызвать короткое замыкание. Полиция заявляла, что угрозы надежности энергообеспечения не возникло.