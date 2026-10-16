Заявление о том, что Европа планирует к двадцать девятому году Starlink заместить, смешно. Я не верю в это, совсем. Илон Маск на протяжении многих лет выстраивал свою спутниковую группировку. И я что-то не помню, чтобы европейские космические агентства последнее время интенсивно запускали свои спутники, в том числе спутники космической связи. Поэтому я не верю, что Евросоюз сможет заместить спутниковую связь Starlink для Украины. В ближайшие пять лет - точно

сказал Прозоров