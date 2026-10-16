Европа не сможет заместить такую спутниковую связь Starlink для Украины. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Заявление о том, что Европа планирует к двадцать девятому году Starlink заместить, смешно. Я не верю в это, совсем. Илон Маск на протяжении многих лет выстраивал свою спутниковую группировку. И я что-то не помню, чтобы европейские космические агентства последнее время интенсивно запускали свои спутники, в том числе спутники космической связи. Поэтому я не верю, что Евросоюз сможет заместить спутниковую связь Starlink для Украины. В ближайшие пять лет - точносказал Прозоров
Ранее агентство Reuters сообщило, что работу Starlink для Украины ограничили по распоряжению из Белого дома. На этой неделе украинские официальные лица заявили, что приемники Starlink военного образца перестали работать на Украине при установке на БПЛА.