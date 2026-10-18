Рубио: Украина не имеет доступа к Starshield для ударов вглубь России

Рубио: у Киева нет доступа к Starshield для ударов вглубь России Рубио: Украина не имеет доступа к Starshield для ударов вглубь России

Москва18 окт Вести.Украина не имеет доступа к системе спутниковой связи военного назначения Starshield, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио представителям СМИ.

Starlink - это продаваемая услуга, ее можно получить на платной основе, а Starshield - это оборонный военный продукт, отметил Рубио.

Starshield имеется в наличии у наших вооруженных сил, американские военные применяют это. У Украины нет к нему доступа, ведется обсуждение этого вопроса. Мы обсуждаем, как бы они хотели его использовать пояснил Рубио

Киевские власти уже запрашивали доступ к системе Starshield, чтобы наносить удары по тылам России.

Сейчас у них нет доступа к ней заключил Рубио

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов сообщил, что Вашингтон в одностороннем порядке ограничил использование Starshield для Украины до уровня стандартных пользовательских терминалов Starlink, что привело к сбоям и приостановке операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Богданов уточнил, что предложение об ограничении связи исходило от главы компании SpaceX Илона Маска, предложившего эту меру Трампу и получившего согласие президента.