Москва18 октВести.Украина не имеет доступа к системе спутниковой связи военного назначения Starshield, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио представителям СМИ.
Starlink - это продаваемая услуга, ее можно получить на платной основе, а Starshield - это оборонный военный продукт, отметил Рубио.
Starshield имеется в наличии у наших вооруженных сил, американские военные применяют это. У Украины нет к нему доступа, ведется обсуждение этого вопроса. Мы обсуждаем, как бы они хотели его использоватьпояснил Рубио
Киевские власти уже запрашивали доступ к системе Starshield, чтобы наносить удары по тылам России.
Сейчас у них нет доступа к нейзаключил Рубио
Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов сообщил, что Вашингтон в одностороннем порядке ограничил использование Starshield для Украины до уровня стандартных пользовательских терминалов Starlink, что привело к сбоям и приостановке операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Богданов уточнил, что предложение об ограничении связи исходило от главы компании SpaceX Илона Маска, предложившего эту меру Трампу и получившего согласие президента.