Москва22 ноя Вести.Американские власти не предоставили Украине доступ к военной спутниковой системе Starshield, поскольку опасаются ее уничтожения. Об этом основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки заявил на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times.

По словам предпринимателя, Вашингтон мог бы разрешить Киеву использовать Starshield для управления всеми видами вооружений.

Соединенные Штаты могли бы дать Украине доступ к сети Starshield и позволить им управлять всеми своими вооружениями через нее. И это военная цель. Так и должно быть. Но знаете что? Правительство не хочет давать Украине доступ. Знаете, почему? Потому что они знают, что тогда Россия уничтожит Starshield и американские вооруженные силы останутся без нее заявил Лаки

Он также отметил, что американские власти не готовы рисковать собственной спутниковой группировкой ради поддержки Украины. По мнению основателя Anduril, это ставит под вопрос целесообразность аналогичных рисков со стороны Илона Маска в отношении гражданской сети Starlink.

Системой Starshield владеет и управляет Пентагон при содействии компании SpaceX. Она представляет собой военную разновидность спутниковой сети Starlink.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и руководству США "быть очень серьезными". Так он отреагировал на заявление основателя SpaceX о том, что Зеленский, комментируя работу Starlink и Starshield на Украине, "не всегда говорит правду".