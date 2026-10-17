Москва17 окт Вести.Вашингтон в одностороннем порядке ограничил функционал военной спутниковой системы Starshield для Украины до уровня стандартных пользовательских терминалов Starlink, что привело к сбоям и приостановке операций подразделений ВСУ. Инициатива об ограничении связи исходила от главы компании SpaceX Илона Маска, который предложил эту меру Дональду Трампу, получив согласие американского лидера.

Всю неделю Трамп наслаждается игрой в кошки-мышки, пишет обозреватель ИС "Вести" Валентин Богданов. Сначала прижать лапой: снять санкции с российского дизеля, запретить бить НПЗ, посоветовать украинцам сменить Зеленского. Потом, чтобы лучше дошло на сутки перекрыть кислород — отрубить связь дронам. Потом вроде бы отпустить. Когда мышь от бессилия запищала, хватку в Белом доме немного ослабили. Отправляясь на предвыборный митинг в Джорджии президент США дословно заявил, что ни он, ни Маск Starlink Киеву не отключали.

Всё случилось в ночь на 14 октября, когда на Украине наяву стало сбываться то, о чем шептались с 2022 года. Спутниковая связь, на которой держится добрая половина украинской "войны дронов", начала обрываться. Терминалы теряли сеть, как только аппарат, на котором они стояли, разгонялся быстрее 100 миль в час, то есть примерно 160 км/ч. В какой-то момент порог опускался даже 60–70 км/ч.

160 км/ч — это, само собой, не про штабные пикапы. Это про ударные дроны дальнего радиуса и, главное, про дроны-перехватчики, которыми ВСУ пытаются сбивать российские БПЛА. в том числе реактивные. В итоге на реактивной скорости утром того же 14 октября из польского аэропорта Жешув Зеленский вылетел в Лондон. Жаловаться на Трампа с Маском и за закрытыми дверям и в прямом эфире. Интервью на грани истерики.

Публичная просьба к Маску "все вернуть как было" озвучена через Пирса Моргана. За спиной еще маячила и Варшава. Илон ответил сухо и по делу. Starshield, написал он, принадлежит правительству США и им контролируется. Решения о любых ограничениях по скорости или остаются за американскими военными. А конечно итоге за их главнокомандующим. То есть за президентом США. В переводе для "тех, кто в Киеве" это означает, что рубильники от Starshield находятся в штаб-квартире SpaceX, а в Пентагоне и в Овальном кабинете.

В чем же отличия гражданской и военной версий? Starlink — это коммерческая сеть. Тарелка, абонентская плата, договор с SpaceX. Таких терминалов на Украине десятки тысяч: их покупали волонтеры, европейские правительства, на первом этапе часть поставила сама SpaceX. Подписки во многом оплачивает Польша. Потому в спор влез еще и глава польского МИД Сикорский, который в переписке назвал Маска "большим человеком". Год назад тот назвал главу польского МИД "человеком маленьким".

Для людей же серьезных (то есть для своих) в США и существует Starshield. SpaceX в 2022 году представила его как правительственную версию той же технологии — для госзаказчиков и задач национальной безопасности. Защищенный шифрованный канал, который труднее взломать и заглушить. В августе 2024 года, еще при Байдене, Пентагон подписал контракт, по которому 2500 уже работавших на Украине терминалов получили доступ к Starshield. Ещё 500 были подключены раньше. Итого 3000 терминалов по двум контрактам через американское командование космических систем.

Проще говоря, в этой бизнес-схеме давно существует промежуточное звено. Часть украинского военного трафика идет не по договору с Маском, а по договору с Министерством обороны США. А кто платит, тот и определяет параметры. И в этом главная причина вашингтонского пинг-понга, в котором Зеленскому отвели даже не роль ракетки, а роль шарика. В четверг Reuters со ссылкой на двух американских чиновников выпустил эксклюзив: распоряжение ограничить Starshield для ВСУ пришло прямого из Белого дома. Руководство Пентагона получило указание замедлить сервис для украинских военных. Кто именно отдал приказ и кто его исполнял, источники не уточнили. И, видимо, не уточнят.

Масла в огонь (несомненно еще и от досады) подливает британская The Telegraph. По ее данным идею замедлить Starlink Трампу подсказал сам Маск. Если так, то пятничное "не думаю, что это был Илон" от американского президента звучит как дружеская услуга, а заявление Маска в среду про него же— как удобное алиби. С другой стороны, к подобной тактике владелец Space Х прибегает не впервые. Полезно отследить всю хронологию.

Февраль 2022-го. Всего через два дня после начала СВО 26-го числа Федоров, тогда вице-премьер и министр цифровой трансформации, публично попросил Маска в Twitter. Через несколько часов ответ: Starlink на Украине активирован, терминалы в пути. Но уже в сентябре 2022 года между владельцем Space X и подсевшим на его спутники режимом пробежала первая трещина.

По версии биографа Маска Уолтера Айзексона, Киев экстренно попросил включить покрытие вплоть до Севастополя — для атаки морских дронов на российский Черноморский флот. Маск отказал. Сам он потом уточнял: не "отключил", а "не включил" — этот район и не был активирован. Иначе, по его словам, SpaceX стала бы прямым соучастником крупного акта войны и эскалации. И добавил фразу, которая сегодня звучит пророчески: если бы пришла директива от президента США включить — включил бы. Сама эта история, похоже, навела Илона на более глубокие мысли.

Уже в октябре Маск выкладывает в Twitter свой "мирный план" с опросом: Крым — российский, повторные референдумы под эгидой ООН, нейтралитет Украины. Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник отвечает непечатно, назвав это своим "очень дипломатичным ответом". Зеленский запускает встречный опрос: какой Маск вам нравится больше — тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию? Через считаные дни CNN публикует письмо SpaceX в Пентагон: компания больше не может финансировать украинский Starlink бесплатно и просит военное ведомство взять расходы на себя. На мультимиллиардера давят. Маск машет рукой и нехотя, но соглашается платить дальше. А уже летом 2023-го Пентагон подтверждает контракт со SpaceX на услуги Starlink для Украины. Вот тогда-то популярный коммерческий сервис и начал постепенно становиться сервисом "дяди Сэма".

Февраль 2025-го. Reuters пишет, что американские переговорщики во время обсуждения сделки по украинским недрам, от которой Зеленский отмахивался, намекали на возможное отключение Starlink. Маск, правда, называл вбросы либеральной прессы ложью, а в марте даже написал Starlink — "хребет украинской армии". И все же параллельно Илон призывает провести на Украине выборы, уверяя, что Зеленский их проиграет. Недолгий медовый месяц вернется через год.

В феврале 2026- го когда дрон (у Зеленского естественно заявили, что российский) пролетел над правительственным кварталом Киева, к тому моменту уже министр обороны Федеров, пытается убедить Маска, что российская армия, якобы, использует Starlink на ударных беспилотниках. SpaceX вместе с Киевом вводит "белый список": со 2 февраля работают только зарегистрированные Украиной терминалы. Зеленского как опытного вымогателя это вдохновляет и он идет еще дальше.

В конце июля этого года он просит президента США поговорить с Маском, с тем, чтобы распространить Starlink на территорию России — для охоты на пусковые установки баллистических ракет. Маск от встречи отказывается и называет это эскалацией. Уже как опытный подхалим и взяточник 26 августа Зеленский награждает владельца Space X орденом Свободы — высшей наградой Украины для иностранцев — "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы".

Конечно, сама попытка "подкупить" (!) Маска (!!!) со стороны Киева выглядит наивной и пошлой. Но действовать так приучил дурной опыт. Сколько тянется из Киева в Вашингтон коррупционных хвостов. Сколько на Капитолийском холме тех, кто опасается, что в случае краха всего украинского проекта может оказаться не просто с пустым карманом, а даже и в тюремной камере. И вот уже в небо над столицей США взмывает как всегда двухпартийная стая ястребов.

Четверо сенаторов-республиканцев — Сьюзан Коллинз, Джон Корнин, Лиза Мурковски и Том Тиллис — вместе с демократами пишут письмо генеральному инспектору Пентагона Платту Морингу. Они требуют выяснить, кто "направлял" или "санкционировал" изменения в обмене разведданными и в работе Starlink и Starshield для Украины. И отдельно напоминают: чтобы пользоваться системой по назначению, Украине нужна неограниченная скорость — именно такими были условия сервиса до этой истории. Тиллис пошел дальше. Не надеясь на главу Пентагона Пита Хегсета (на 1000% человека Трампа) запускает расследование в конгрессе. Заодно еще и повод для потенциального импичмента министра войны, которым могут заняться при новом составе конгресса, готов. При этом само такое объявление — это еще и способ на сами промежуточные выборы повлиять.

Но противникам Трампа все мерещатся параллели. Первый импичмент в отношении тогда еще 45-го президента США начался с телефонного звонка в Киев и придержанной помощи Украине. Сейчас маячит дежавю, где вместо помощи — замедленный Starshield. Впрочем, и Трамп теперь уже другой. Стукачей в Белом доме у демократов больше не просматривается, а сам его глава все отрицает. Не ухватиться. Ну как за спутник на орбите.