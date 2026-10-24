Reuters сообщил о зависимости внешней политики США от Starlink Маска Reuters: Вашингтон просил Маска ограничить работу Starlink в ряде стран

Москва24 окт Вести.Администрации президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа неоднократно обращались к компании SpaceX Илона Маска с просьбами скорректировать доступ к спутниковому интернету Starlink в различных странах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть бывших высокопоставленных американских чиновников.

По словам четырех источников, при Байдене Вашингтон добивался отключения Starlink в отдельных районах Йемена и Ливана, чтобы помешать вооруженным формированиям, связанным с Ираном. Одновременно с этим в Иране и на Украине просили активировать сервис.

При Трампе Белый дом также просил Маска обеспечить работу Starlink в Иране после американо-израильских атак в 2025 и 2026 году. Предполагалось, что спутниковая связь поможет участникам антиправительственных протестов получить доступ к интернету.

Недавний скандал вокруг ограничений на использование Украиной спутниковых услуг SpaceX поднял вопросы о связях между правительством США и Маском говорится в публикации

Отмечается, что обращения администраций Байдена и Трампа свидетельствуют о значительной роли SpaceX в реализации американской внешней политики и зависимости властей от частных компаний.

Ранее СМИ сообщали, что доступ к Starlink и ее военной версии Starshield на Украине по-прежнему ограничен. Отмечалось, что это было инициировано самим Маском как выражение недовольства из-за атак ВСУ на российские НПЗ.