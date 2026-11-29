WP: Иран задействовал спутниковую сеть Starlink при ударах по базам США

Washington Post: Иран применял Starlink для ударов по американским базам WP: Иран задействовал спутниковую сеть Starlink при ударах по базам США

Москва29 ноя Вести.Иран в начале конфликта с США задействовал спутниковую систему Starlink для управления силами и координации ударов по американским военным объектам, сообщила газета Washington Post (WP).

В статье также отмечается, в начале марта иранский беспилотник атаковал базу в Кувейте, в результате погибли шесть американских военнослужащих. Вскоре после этого SpaceX ужесточила правила для реселлеров и ввела верификацию пользователей.

Иран, по выводам его команды, использовал Starlink для ведения военной кампании против американских сил пишет издание

Кроме того, продолжает газета, с началом эскалации на Ближнем Востоке Пентагон применял недорогой наземный тариф Starshield (военный аналог Starlink) для управления дронами-камикадзе LUCAS, что также разозлило Илона Маска – основателя компании-разработчика Starlink — SpaceX.

Вместе с этим, как рассказали источники газеты, полностью контролировать использование терминалов не представляется возможным.

Все сводится к тому, кто контролирует значительный военный актив: США или частное лицо цитирует издание эксперта Стивена Фельдштейна

Ранее WP сообщила о решении Пентагона вывести значительную часть контингента с военно-морских баз в Бахрейне после ударов со стороны Ирана, ущерб от которых оценивается в 400 миллионов долларов.