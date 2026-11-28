Пентагон вывел большую часть военных с базы в Бахрейне после ударов Ирана WP: будущее объектов ВМС США в Бахрейне стало неопределенным из-за ударов Ирана

Москва28 ноя Вести.Будущее объектов ВМС США в Бахрейне из-за ударов Ирана стало неопределенным. Пентагон был вынужден перекинуть большую часть военных с базы. Об этом говорится в материале, опубликованном в пятницу в газете The Washington Post (WP).

В публикации авторы уточняют, что ущерб от ударов оценивается в $400 млн.

Из более чем 8 тыс. военнослужащих, которые здесь были дислоцированы, осталась лишь малая часть, и будущее американское присутствие здесь и в зоне Персидского залива остается неопределенным отмечает издание

Газета также подчеркивает, что часть местного населения теперь не понимает, какую роль сыграли американцы: делает ли их присутствие Бахрейн более уязвимым, а не более защищенным?

В стране находится штаб 5-го флота американских ВМС. В его зону оперативной ответственности входят Персидский залив, Красное море, части Индийского океана и некоторые другие водные пространства региона.

Ранее командующий ВМС Ирана пообещал заставить армию США покинуть регион с помощью "серии ударов".