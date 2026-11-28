Командующий ВМС Ирана пригрозил США серией ударов в ответ на блокаду

Командующий ВМС Ирана пообещал заставить армию США покинуть регион Командующий ВМС Ирана пригрозил США серией ударов в ответ на блокаду

Москва28 ноя Вести.Если блокада Западной Азии со стороны Вашингтона продолжится, вооруженные силы Ирана заставят американскую армию отступить с помощью "серии ударов". Об этом местной гостелерадиокомпании заявил командующий ВМС армии исламской республики Шахрам Ирани.

Конечной целью этих операций является не прорыв блокады, а изгнание (армии США – ред.) из всего региона Западной Азии ответил Ирани

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против исламской экономики и призвал союзников присоединиться к Штатам.