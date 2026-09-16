Москва16 сенВести.Телеканал CBS показал видеокадры, на которых видны последствия ударов Ирана по военным объектам США в ходе конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Видеозаписи получены от американских военных. Снимки сделаны на двух базах США - в Саудовской Аравии и Кувейте.

Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщили американской общественности

приводит США слова американского военного

На фотографии, сделанной на авиабазе в Саудовской Аравии, видно прямое попадание ракеты в самолет Boeing E-3 Sentry. Хвостовая часть самолета оторвана от частично сгоревшего фюзеляжа.

На снимках из лагеря Бьюринг в Кувейте запечатлены разрушенные здания, а также сгоревший автомобиль.

Газета The New York Times написала, что удары Ирана нарушили логистику ВМС США на Ближнем Востоке. Телеканал NBC передал, что разведывательные и наблюдательные объекты США в регионе получили серьезные повреждения от ударов Ирана.