Телеканал CBS показал кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

CBS показал кадры разрушений на военных базах США от ударов Ирана Телеканал CBS показал кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

Москва16 сен Вести.Телеканал CBS показал видеокадры, на которых видны последствия ударов Ирана по военным объектам США в ходе конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Видеозаписи получены от американских военных. Снимки сделаны на двух базах США - в Саудовской Аравии и Кувейте.

Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщили американской общественности приводит США слова американского военного

На фотографии, сделанной на авиабазе в Саудовской Аравии, видно прямое попадание ракеты в самолет Boeing E-3 Sentry. Хвостовая часть самолета оторвана от частично сгоревшего фюзеляжа.

На снимках из лагеря Бьюринг в Кувейте запечатлены разрушенные здания, а также сгоревший автомобиль.

Газета The New York Times написала, что удары Ирана нарушили логистику ВМС США на Ближнем Востоке. Телеканал NBC передал, что разведывательные и наблюдательные объекты США в регионе получили серьезные повреждения от ударов Ирана.