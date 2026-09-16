Москва16 сенВести.Телеканал CBS показал видеокадры, на которых видны последствия ударов Ирана по военным объектам США в ходе конфликта между Вашингтоном и Тегераном.
Видеозаписи получены от американских военных. Снимки сделаны на двух базах США - в Саудовской Аравии и Кувейте.
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На фотографии, сделанной на авиабазе в Саудовской Аравии, видно прямое попадание ракеты в самолет Boeing E-3 Sentry. Хвостовая часть самолета оторвана от частично сгоревшего фюзеляжа.
На снимках из лагеря Бьюринг в Кувейте запечатлены разрушенные здания, а также сгоревший автомобиль.
Газета The New York Times написала, что удары Ирана нарушили логистику ВМС США на Ближнем Востоке. Телеканал NBC передал, что разведывательные и наблюдательные объекты США в регионе получили серьезные повреждения от ударов Ирана.