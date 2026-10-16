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США использовали космическое оружие для подавления связи в Иране и Венесуэле WSJ: военные США применяли космическое оружие против Ирана и Венесуэлы

Москва16 окт Вести.Американские военные применили космическое оружие для подавления работы спутниковой связи Ирана и Венесуэлы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с отличием рассказал командир подразделения Mission Delta 3 полковник Анджело Фернандес

Midnight Hammer ("Полуночный молот") - июньская операция Вашингтона в 2025 году, когда военные США присоединились к Израилю для нанесения ударов по Ирану.

Absolute Resolve ("Абсолютная решимость") - январская военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Epic Fury ("Эпическая ярость") - начало нанесения ударов США прямых ударов по Ирану.