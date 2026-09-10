Иран ударил по самолетам США на базе в Иордании CBS: Иран повредил американские самолеты на базе в Иордании

Москва10 сен Вести.Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночной атаки Ирана на авиабазу Муваффак Салти в Иордании. Об этом сообщила журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

По данным журналистки, один штурмовик A-10 Thunderbolt II получил серьезные повреждения и лишился крыла. Еще около 8 истребителей F-15 получили легкие повреждения, после чего их вернули в строй.

Несколько американских военных самолетов получили повреждения при ночных ударах на авиабазе США Муваффак Салти в Иордании написала она в соцсети X

Американская система ПВО, как утверждает Джейкобс, израсходовала более 30 ракет Patriot для отражения атаки.

Она связала произошедшее с предыдущим ударом США по пяти иранским танкерам, который Вашингтон нанес в ответ на нападение Ирана на корабль ВМС США.

В ночь на среду, 9 сентября, Центральное командование ВС США заявило об уничтожении пяти иранских танкеров. После этого Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на два американских эсминца и базу Аль-Азрак в Иордании.