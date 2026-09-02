Москва2 сенВести.Вооруженные силы Ирана сообщили об атаке на американские авиабазы - Принц Хасан в Иордании и Шейх Иса в Бахрейне.
Целью массированного удара баллистическими ракетами по базе в Иордании стали ангары, в которых находились разведывательно-ударные беспилотники RQ-4 и MQ-9, передает агентство Fars.
Иранская сторона заявила об уничтожении нескольких аппаратов. Также сообщила о гибели пилотов и технических специалистов. Данная информация уточняется.
Целями атаки по базе в Бахрейне стали радиолокационные комплексы и объекты размещения военнослужащих США.
В заявлении также отмечается, что база была задействована для обслуживания боевых вертолетов, разведывательных самолетов и беспилотных аппаратов. Сведения о масштабах разрушений и возможных пострадавших не приводятся.
Накануне сообщалось, что иранские военные начали ответные атаки по американским военным базам после того, как страна подверглась ударам Вашингтона.