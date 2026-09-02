Армия Ирана атаковала баллистическими ракетами базы США в Иордании и Бахрейне

Иранские военные нанесли удар по базам США в Иордании и Бахрейне Армия Ирана атаковала баллистическими ракетами базы США в Иордании и Бахрейне

Москва2 сен Вести.Вооруженные силы Ирана сообщили об атаке на американские авиабазы - Принц Хасан в Иордании и Шейх Иса в Бахрейне.

Целью массированного удара баллистическими ракетами по базе в Иордании стали ангары, в которых находились разведывательно-ударные беспилотники RQ-4 и MQ-9, передает агентство Fars.

Иранская сторона заявила об уничтожении нескольких аппаратов. Также сообщила о гибели пилотов и технических специалистов. Данная информация уточняется.

Целями атаки по базе в Бахрейне стали радиолокационные комплексы и объекты размещения военнослужащих США.

В заявлении также отмечается, что база была задействована для обслуживания боевых вертолетов, разведывательных самолетов и беспилотных аппаратов. Сведения о масштабах разрушений и возможных пострадавших не приводятся.

Накануне сообщалось, что иранские военные начали ответные атаки по американским военным базам после того, как страна подверглась ударам Вашингтона.