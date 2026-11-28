WSJ: израильская система HiSKY использовалась ВСУ для ударов по Крымскому мосту WSJ: Украина использовала израильскую систему HiSKY для атак на Крымский мост

Москва28 ноя Вести.Украинские военные применяли израильскую систему спутниковой связи HiSKY при атаках на Крымский мост, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, технологией были оснащены некоторые снаряды, задействованные для ударов по мосту. В отличие от американской системы Starlink предпринимателя Илона Маска, израильская система работает и на территории России. Украинские военные также применяли ее для поиска российских пусковых установок баллистических ракет, говорится в статье.

Как пишет издание, Киев начал искать альтернативы американским системам спутниковой связи после введения ограничений на использование военной версии Starlink – Starshield, предоставляемой компанией SpaceX Маска.

По версии WSJ, в октябре бизнесмен распорядился ограничить скорость передвижения терминалов на фоне политических разногласий между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. После критики этого решения глава Белого дома попросил Маска восстановить работу системы.

Тем не менее в начале ноября украинские подразделения вновь столкнулись с ограничением работы системы над контролируемыми Россией территориями. По словам украинских военных, из-за этого беспилотники стали более уязвимыми для российских средств противовоздушной обороны, а некоторые задачи, включая перехват скоростных дронов, оказались невыполнимыми.

Отмечается, что ни SpaceX, ни администрация Трампа не взяли на себя ответственность за введение ограничений. Сам Маск ранее заявил, что спутники Starlink не предназначены для нанесения ударов беспилотниками, приводящих к гибели людей, однако Зеленский признался, что Киев использовал их для своих дронов-перехватчиков.

Комментируя слова украинского политика, Маск отметил, что Зеленский "не всегда говорит правду". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что оценивать ситуацию вокруг работы Starlink нужно по реальным действиям Маска, а не только по его утверждениям.