Захарова призвала оценивать позицию Маска по Starlink по реальным действиям МИД РФ прокомментировал заявления Маска о работе спутниковой сети Starlink

Москва23 ноя Вести.При оценке ситуации вокруг работы спутниковой системы Starlink ключевое значение для России имеют практические действия американского предпринимателя Илона Маска, а не его высказывания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона намерена судить о происходящем исключительно по фактам и конкретным шагам.

Захарова добавила, что причины тех или иных публичных выступлений ее не интересуют, предложив руководствоваться принципом оценки людей по их делам.

Представитель внешнеполитического ведомства резюмировала, что фактором для анализа остается сохранение доступа украинских властей к инфраструктуре связи.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что система спутниковой связи Starshield, которую используют боевики ВСУ, якобы работает с ограничениями. В ответ Илон Маск сказал, что Зеленский "не всегда говорит правду", и что линия фронта Украины держится только благодаря его спутниковой системе.

По мнению российского публициста Захара Прилепина, Маск несет прямую ответственность за гибель россиян, за гибель наших военных и мирных граждан, за пожары по всей стране и за Крымский мост.