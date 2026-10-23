На скорости к первой космической: насколько мир близок к войне на орбите Казус белли на орбите: насколько мир близок к прямому космическому конфликту

Москва23 окт Вести.Два спутника на орбите, которые оказались очень близко друг к другу, стали поводом для разговоров о первой космической войне. Но за эмоциями западных политиков скрывается куда более прозаичные мотивы: космос давно стал пространством противостояния, где разведданные с орбиты влияют на ход боевых действий на Земле, а юридическая база – договор 1967 года – не запрещает ни сближений, ни военных аппаратов. Ведущий "России 24" Георгий Подгорный постарался понять, насколько реальна угроза прямого конфликта на орбите, и кто на самом деле раздувает космическую истерию?

Космическая стычка

На расстоянии 550 километров от Земли два космических тела летели по одной траектории. За этим наблюдали военные НАТО, ученые европейских технических университетов, космические энтузиасты, а затем и политики.

Один – коммерческий спутник ICEYE, формально принадлежащий финской компании, но зарегистрированной в США. Самое главное – этот космический аппарат работает в интересах киевского режима, об этом заявляли в ГУР Украины. За несколько лет боевых действий ICEYE предоставил больше 4000 фотографий, которые использовались в боевых целях.

Второй – российский спутник "Космос-2612", который приблизился к финскому и следовал за ним, полностью повторяя траекторию полета. В моменте расстояние между ними составило менее 2 километров, что по космическим меркам практически вплотную. По другим данным, между аппаратами оставалось всего 136 метров. А некоторые СМИ писали, что спутники и вовсе разделяли всего 26 метров космического пространства.

Это сильно напугало Запад, в первую очередь, Европу. Во Франции этот маневр российского спутника сравнили с "хищником, который напал на слабую антилопу", писали, что "Москва завоевывает космос". Эмоций было больше, чем конструктива.

На деле, слухи об агрессии были сильно преувеличены. "Договор о космосе", датированный 1967 годом, не запрещает военные спутники на орбите и не требует ни разрешений, ни согласований на смену траектории полета или сокращение дистанции. Так что держать российские спутники на коротком поводке никому не удастся. Этим же пользуется НАТО, выводя свои аппараты на самые разные задания, только эффект от них носит как раз-таки враждебный характер. Например, когда разведданные используются против армии России.

В данном случае на орбите произошел визуальный контакт: два спутника проделали вместе определенный путь и разошлись. Какие цели при этом преследовались – можно только догадываться.

На всякий случай

У России действительно есть силы и средства для поражения космических аппаратов. В 2021 году Минобороны РФ уничтожило прямо на орбите советский спутник "Целина-Д". Он был запущен в 1982 году и не работал уже несколько десятилетий. Тогда количество недовольных комментариев американского Госдепа, NASA, а также европейских бюрократов зашкаливало. Амплитуда возмущений колебалась от "угроза жизни экипажу МКС" до "превращения орбиты в свалку космического мусора". К слову, каждый объект размером больше 10 сантиметров этого "мусора" попадает в специальный каталог. Согласно ему, США оставили за пределами планеты обломков ракет и прочего больше, чем Россия и Китай вместе взятые.

Ответ нашей дипломатии на эти нападки отражал реальность: Россия стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и сохранить его для мирных целей, а вот США мечтают о "тотальном господстве" на космических просторах. Но все же лучше иногда показать кулак, чтобы ударить не пришлось.

Прошло не так много времени и министр ВВС США Трой Мейнк заявил об обладании "орбитальным оружием". Другой крупный чиновник Пентагона анонсировал возможное проведение боевых операций в окололунном пространстве. Как эту информацию нужно воспринимать военному руководству всех космических держав? Не намек ли это на то, что до Луны смогут добраться далеко не все?

Не зная к чему, но они готовятся

Министерство войны США сегодня рассматривает космос как "серую зону". На столе у чиновников Пентагона лежит свежий доклад "Господство в космосе в условиях нарастающего конфликта". В нем главные оппоненты США за пределами Земли – Китай, Россия и Иран. Эксперты изучали разные сценарии, где в теории скоординированные действия названных стран способны перегрузить американские возможности реагирования.

В документе выделены несколько угроз, которые нельзя назвать открытым конфликтом, но они сильно нервируют верхушку Пентагона. По мнению авторов доклада, Китай систематически глушит американские спутники над своей территорией, Россия подавляет GPS в Восточной Европе. Также обозначены технологии, которые подменяют навигационные сигналы, ослепляют оптику и перегружают наземную инфраструктуру, например с помощью кибератак.

Рассматриваются разные варианты "Судного дня", где даже описан ядерный взрыв на орбите. И когда в зарубежной прессе начинается очередная истерия о космических войнах, важно помнить, что ее раздувают те, у кого под рукой подобного рода литература.

"Туманность" войны

Другое крыло космических реалистов придерживается версии, что риски прямого столкновения на орбите крайне низки. Устроить серию взрывов на орбите будет равно погрузить планету в хаос. Череда разрушений создаст "эффект домино". Количество космического мусора будет расти по геометрической прогрессии. Через какое-то время эта волна сметет все космические аппараты и заблокирует космос для полетов. Этот сценарий описал астрофизик Дональд Кесслер еще в 1978 году. А какие последствия могут быть в нашем 2026, когда услугами космической связи каждый из нас пользуется ежедневно – навигация, связь – последствия будут ужасающие. Исходя из таких рисков, есть четкое понимание, что конфликт за пределами планеты в тот же час спустится с небес на Землю.

Об этом предупреждал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик отреагировал на призыв главы киевского режима Владимира Зеленского заблокировать российскую спутниковую группировку "Рассвет". "Тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыплются вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки", – написал Дмитрий Медведев.

Украинский космический фронт

Космические войны еще историей не зафиксированы, а вот противостояние уже идет. Игнорировать передачу разведывательных данных Украине невозможно. А ведь именно космическая инфраструктура, которую любезно предоставили Киеву союзники, стала стратегической на поле боя.

Насколько зависимы ВСУ от западных систем, доказали события двух последних недель со Starlink. Военную версию системы Starshield ограничил лично Илон Маск, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждал The Economist со ссылкой на источники. ВСУ были вынуждены приостановить ряд операций. Также они перестали получать информацию о вылетах ракет. Белый дом на протяжении всего скандала путался в официальных комментариях, сперва не признавая, что давал такое распоряжение. Госсекретарь Марко Рубио вовсе заявил, что доступа к военной версии Starlink у Украины нет.

Но последним распоряжением Трампа спутниковую связь для Киева восстановили. Так мы увидели, что скорость, на которой работает Starlink, пропорциональна гневу главы Белого дома в отношении Зеленского. И возможно, стоит расценивать это как сигнал с Капитолийского холма Банковой, что время торговаться прошло.

Космическое Альденте

Британская The Telegraph прогнозирует космическую войну в ближайшие пять лет. Лондон финансирует несколько космических секретных оборонных программ. Коммерческие компании, например Astroscale, которая занималась технологиями удаления космического мусора, теперь разрабатывает системы для отслеживания спутников. Другие гражданские компании также заключают договоры с британским министерством обороны.

Параллельно вся Европа переходит на военные рельсы, противостоя мнимой российской угрозе. Владимир Путин неоднократно называл это "политической шизофренией". Но учитывая путь милитаризации, западным странам необходимо поддерживать иллюзию космической эскалации, чтобы запустить большие контракты, а также поддержать легенду о злых русских, которые завтра вторгнутся в невинную Европу.