Москва19 окт Вести.Российский военный спутник "Космос-2612" приблизился к коммерческому радиолокационному спутнику ICEYE-X36, ведущему разведку в интересах Украины. Об этом сообщают западные СМИ.

Уточняется, что расстояние между аппаратами составляет менее пяти километров.

Российский спутник "Космос-2612" скорректировал свою орбиту 16 октября, чтобы приблизиться к спутнику с радаром с синтезированной апертурой (РСА) ICEYE-X36, принадлежащему американскому подразделению финской компании говорится в публикации United 24

Астрофизик и независимый специалист по отслеживанию спутников Джонатан Макдауэлл отметил, что это первое подобное сближение двух действующих спутников на низкой околоземной орбите, которое не было согласовано с владельцем одного из них.

Ранее сообщалось, что Россия через полгода сможет в режиме реального времени управлять беспилотниками "Герань" и другими высокоточными боеприпасами над всей территорией Украины благодаря развертыванию спутниковой группировки "Рассвет".