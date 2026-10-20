Москва20 окт Вести.Радиолокационные спутники-разведчики ICEYE‑X36 для дистанционного зондирования Земли применяются и в военных целях, в том числе формируют банк целей для ВСУ. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам специалиста, эта группировка микроспутников работает на низкой орбите, около 560-580 км, и собирает самые различные данные, которые могут использоваться для отслеживания маршрутов перемещения военной техники, а также для обеспечения поддержки логистики и задач по разведке в интересах украинской армии.

Это инструмент, который формирует банк целей для киевского режима в рамках реализации концепции нанесения средних и глубоких ударов по территории России с применением дальнобойных дронов сказал эксперт

Он добавил, что компанию ICEYE, которой принадлежат эти спутники, нередко ошибочно связывают исключительно с Финляндией, поскольку она является оператором группировки. Однако за пусковые возможности отвечает американская Space-X, пояснил Степанов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, кто может поставлять ВСУ разведданные после отказа США.