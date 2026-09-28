Подберезкин: Маск вряд ли расширит зону покрытия Starlink для ударов по России Эксперт оценил просьбу Стубба к Маску расширить покрытие Starlink на Украине

Москва28 сен Вести.Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что попросил Илона Маска расширить покрытие спутниковой сети Starlink на Украине. Это позволило бы ВСУ наносить удары по российским пусковым установкам баллистических ракет. Возможные последствия такого шага в интервью прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Эксперт считает, что Маск вряд ли согласится на просьбу из-за риска жесткого ответа Москвы, пишет KP.RU. Подберезкин заявил, что у России есть средства радиоэлектронной борьбы и противоспутниковые возможности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал об опасных последствиях предоставления Starlink для атак вглубь России.

Starlink используется на Украине с 2022 года. Маск ранее заявлял, что система не должна применяться для наступательных операций. Работу части терминалов оплачивает Польша. Киев также обращался к компании с просьбой отключать незарегистрированные терминалы, которыми, как утверждается, пользуются российские военные.