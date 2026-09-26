Военкор Хейсканен: просьба Стубба к Маску по Украине стала медвежьей услугой

Финский журналист заявил о "медвежьей услуге" Стубба народу Финляндии Военкор Хейсканен: просьба Стубба к Маску по Украине стала медвежьей услугой

Москва26 сен Вести.Признание президента Финляндии Александра Стубба, что он просил главу SpaceX Илона Маска помочь Украине с ударами по России, является медвежьей услугой финскому народу. Об этом заявил финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

В беседе с РИА Новости он заметил, что финское правительство не понимает, что, помогая Киеву, оно само становится участником терроризма.

Александр Стубб думает, что он делает доброе дело, но по факту оказывает медвежью услугу своему народу сказал журналист

По его словам, Финляндия "профукала" свое счастливое будущее, променяв выгодные отношения с Россией на сотрудничество с Владимиром Зеленским.

Ранее Стубб заявил, что американский предприниматель Илон Маск должен разрешить использование его спутников Starlink для наведения при ударах киевского режима по российской территории.

Сейчас спутниковая сеть Starlink не работает над территорией России. Ее включение повысило бы точность наведения беспилотников (БПЛА) и ракет ВСУ.