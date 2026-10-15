Эксперт Кнутов: Украина может получать спутниковые снимки каждые 15 минут Эксперт Кнутов: новые спутники обновляют разведданные для ВСУ каждые 15 минут

Москва15 окт Вести.Украина с помощью спутников американской компании Vantor может получать разведданные каждые 15 минут, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Спутники Vantor составляют основу системы получения разведывательных данных Украиной. Недавно компания по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского увеличила количество аппаратов, отметил эксперт.

Причем старая система давала обновление информации [с интервалом в] сутки и более. Недавно было запущено по просьбе Украины еще несколько спутников, и обновление - 15 минут. Что это такое? Взлетают наши Ту-95, спутники видят, информация пошла. А Ту-95 несут ракеты Х-101. Взлетел МиГ-31 - пошла информация, что "Кинжалы" скоро прилетят. Сразу идет оповещение на командный пункт ПВО, приводится все в боевую готовность объяснил Кнутов

Он подчеркнул, что ограничение спутникового интернета и передачи разведданных - это очень сильный удар для Украины.