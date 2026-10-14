Москва14 окт Вести.Вооруженные силы Украины в случае полного отключения Starlink смогут перейти на натовскую систему связи Link 16, однако качество связи и скорость передачи данных заметно снизятся. Об этом заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов изданию NEWS.ru.

По его словам, серьезно ограничить возможности ВСУ могло бы именно полное отключение Starlink. Пока же речь идет только об ограничении скорости, поэтому украинские сухопутные войска сохраняют возможность использовать систему. Кнутов отметил, что Starlink обеспечивает более высокое качество связи и больший объем передаваемой информации по сравнению с традиционным протоколом НАТО Link 16, который Киев также применяет.

Однако при отключении американской системы ВСУ можно перейти на натовский тип обмена данными. Хотя качество и скорость будут хуже сказал Кнутов

Эксперт также сообщил, что действующие ограничения в работе Starlink касаются территорий, вошедших в состав России. По его словам, речь идет о Запорожской и Херсонской областях, Крыме, Донбассе, а также части приграничных регионов РФ.

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов сообщил, что компания SpaceX снизила скорость работы Starlink для украинских военных.