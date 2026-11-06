Москва6 ноя Вести.Спутниковую связь Starlink будет технически легко отключить на территории Украины и это может случиться довольно скоро. Такое мнение выразил разработчик беспилотников, кандидат технических наук Сергей Товкач в интервью KP.RU.

По мнению Товкача, подготовка к отключению Starlink для ВСУ уже ведется.

Отключить Starlink в любом регионе очень легко технически. Достаточно передать самой тарелке, что работа в такой-то зоне заблокирована, и тарелка перестанет там работать и подключаться к спутникам пояснил он

По словам эксперта, украинские военные могли обходить территориальные ограничения, подменяя данные GPS. Боевики ВСУ могли изменять координаты и использовать терминалы в зонах, где их работа может быть ограничена, в том числе на российской территории.

Ранее Илон Маск объявил об ограничении доступа ВСУ к Starlink из-за нарушений условий использования системы. По словам предпринимателя, ВСУ применяли спутниковую связь для "убийства людей", подобное никому не может быть разрешено.