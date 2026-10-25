Без Starlink Украина потеряет 30% оборонительного и наступательного потенциалов Поддубный: откровения Маска о Starlink на Украине вызывают улыбку

Москва25 окт Вести.Украина потеряет 30% своего оборонительного и наступательного потенциалов при отключении американской спутниковой системы Starlink. Об этом Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, управление боевыми действиями в украинской армии почти на две трети завязано на применение Starlink.

На самом деле, если американцы выключат для Украины Starlink, Украина потеряет 30% своего потенциала и оборонительного, и наступательного. И вообще потеряет нерв войны – эта связь фактически 60% управления боевыми действиями завязаны на систему Starlink отметил Поддубный

При этом он добавил, что глава компании SpaceX Илон Маск, которой принадлежит система Starlink, прекрасно знает о влиянии спутниковой связи на ВСУ.

Я читаю Маска, и улыбку вызывают такие откровения, уж такие откровения. Для человека его технического склада и понимания физики процесса говорить о том, что вот он бедный, несчастный, не знал о том, что Starlink используется как наступательная система вооружения… Так он может обманывать, я не знаю кого-то там, да? Это все надо поменьше читать американские газеты перед обедом подчеркнул Поддубный

Ранее Маск обвинил ВСУ, что они систематически нарушали условия использования спутниковой системы Starlink, так как применяли ее для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей". Эту лазейку для ВСУ прикрыли на прошлой неделе, добавил Маск.