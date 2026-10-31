Эксперт Ромачев рассказал о критической зависимости ВСУ от Starlink Эксперт Ромачев: ВСУ попали в критическую зависимость от Starlink

Москва31 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в критическую зависимость от группировки спутниковой связи Starlink. Такое мнение высказал директор разведывательного агентства "Р-Техно", доцент ПГУ Роман Ромачев.

Он пояснил, что последние десятилетия Украина активно встраивалась в систему управления НАТО, в которой США играют главную роль.

И, конечно же, все системы завязаны в первую очередь на американские системы. Системы обмена разведданными, протоколы обмена разведданными американские. И Starlink здесь выполняет ключевую функцию. Он сейчас является полноценной системой связи с боевыми единицами - дроны или человеческие группы. И поскольку Starlink - это все-таки американская разработка, то Украина попадает в критическую зависимость сказал он

В случае выключения системы связи Украина останется лишь с набором изделий, которые использовали Starlink, заметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Вся ставка киевского режима - на использование поступающих по западным каналам различного типа дронов. И в настоящий момент они, конечно же, полностью зависят от Starlink. В случае выключения, блокирования данного канала киевский режим останется просто с набором определенных изделий, которые будут нетранспортабельны, и боевое применение которых будет сведено к нулю подчеркнул он

На днях Маск сообщил, что ВСУ систематически нарушали условия использования спутниковой системы Starlink, использовали связь для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей". По его словам, эту "лазейку" для ВСУ прикрыли на прошлой неделе.