Депутат Рады Гончаренко: ВСУ "на 200%" зависят от Starlink, нужно говорить с США

Депутат Рады Гончаренко заявил, что ВСУ на 200% зависят от Starlink Депутат Рады Гончаренко: ВСУ "на 200%" зависят от Starlink, нужно говорить с США

Москва14 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) "на 200%" зависят от спутникового интернета Starlink. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, украинская делегация уже должна направляться в Вашингтон и договариваться.

Мы зависим от Starlink на 200 процентов, абсолютно. … Что надо делать срочно? … Звонить [в США], говорить, договариваться, находить середину написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Ранее экс-советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ВСУ ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа.