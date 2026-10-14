Москва14 октВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) "на 200%" зависят от спутникового интернета Starlink. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, украинская делегация уже должна направляться в Вашингтон и договариваться.
Мы зависим от Starlink на 200 процентов, абсолютно. … Что надо делать срочно? … Звонить [в США], говорить, договариваться, находить серединунаписал Гончаренко в своем Telegram-канале
Ранее экс-советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ВСУ ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа.