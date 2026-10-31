Москва31 окт Вести.Завязка на связь спутниковой группировки Starlink является стратегической ошибкой вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ИС "Вести" заявил разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Он напомнил, что в России уже есть производство новейшей системы радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", которая позволяет эффективно противодействовать спутниковой системе Starlink.

Если мы грамотно рассчитали зону подавления спутниковой группировки в непосредственном месте, то эта система будет достаточно эффективной. Помимо самого РЭБ, есть еще большое количество систем так называемого спуфинга для подмены координат, что, в свою очередь, существенно может нарушить работу беспилотных систем. Завязка ВСУ на связи Starlink практически в 100% случаях - это, на самом деле, стратегическая ошибка, которую они допустили изначально уточнил Потапов

Кроме того, заметил он, и сам основатель Space X Илон Маск выберет скорее сохранить спутниковую группировку, чем оставить связь для ВСУ.

На днях Маск сообщил, что ВСУ систематически нарушали условия использования спутниковой системы Starlink, использовали связь для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей". По его словам, эту "лазейку" для ВСУ прикрыли на прошлой неделе.